سعر NoahSwap (NOAH)
سعر NoahSwap (NOAH) المباشر لليوم هو USD 0.306382. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NoahSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.89K
- تغيير سعر NoahSwap خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NoahSwap مقابل USD هو $ -0.0002489915709579 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NoahSwap مقابل USD هو $ -0.0764709863 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NoahSwap مقابل USD هو $ -0.1044172528 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NoahSwap مقابل USD هو $ -0.2673556028418227 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002489915709579
|-0.08%
|30 يوم
|$ -0.0764709863
|-24.95%
|60 يوم
|$ -0.1044172528
|-34.08%
|90 يوم
|$ -0.2673556028418227
|-46.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NoahSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-0.08%
-15.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Noah Protocol is an open protocol designed for building decentralized cryptocurrency exchanges, and is committed to creating high-quality products and services. NOAH is the governance token of Noah Protocol based on EOS EVM, and the total number of tokens is 21M. Users can jointly participate in the construction of the agreement and gain more benefits through the proof of rights and interests. The mission of the Noah protocol is to provide accessible financial opportunities to the encrypted public through secure and transparent support and to decentralize traditional finance through sustainable and community-driven and create a fair economy.
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