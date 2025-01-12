سعر Noah Terminal (NOAHAI)
سعر Noah Terminal (NOAHAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.20K. يتم تحديث سعر NOAHAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Noah Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.95K
- تغيير سعر Noah Terminal خلال اليوم هو +85.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Noah Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Noah Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Noah Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Noah Terminal مقابل USD هو $ 0 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Noah Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+76.99%
+85.40%
+10.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
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