سعر NOA PLAY (NOA)
سعر NOA PLAY (NOA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOA PLAY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.67
- تغيير سعر NOA PLAY خلال اليوم هو +2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NOA PLAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOA PLAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOA PLAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOA PLAY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.15%
|30 يوم
|$ 0
|-12.64%
|60 يوم
|$ 0
|-16.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOA PLAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+2.15%
-1.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOA PLAY is the strong data utilization and security of the blockchain. Along with building a leading platform for the high-growing live commerce market in the future, it will also expand the business in the payment field.
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