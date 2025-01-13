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سعر NOA PLAY (NOA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NOA PLAY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.67 - تغيير سعر NOA PLAY خلال اليوم هو +2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NOA PLAY (NOA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NOA PLAY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NOA PLAY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NOA PLAY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NOA PLAY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.15% 30 يوم $ 0 -12.64% 60 يوم $ 0 -16.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NOA PLAY (NOA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NOA PLAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.090189$ 0.090189 $ 0.090189 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +2.15% تغير السعر (7 أيام) -1.98%

معلومات سوق NOA PLAY (NOA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: