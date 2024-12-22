سعر No1 tiktok cat (PUFF)
سعر No1 tiktok cat (PUFF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.42K. يتم تحديث سعر PUFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق No1 tiktok cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.13K
- تغيير سعر No1 tiktok cat خلال اليوم هو -7.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.41M
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خلال اليوم، كان سعر No1 tiktok cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر No1 tiktok cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر No1 tiktok cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر No1 tiktok cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.75%
|30 يوم
|$ 0
|-81.69%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر No1 tiktok cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
-7.75%
-20.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳
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