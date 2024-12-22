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سعر No1 tiktok cat (PUFF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.42K . يتم تحديث سعر PUFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق No1 tiktok cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.13K - تغيير سعر No1 tiktok cat خلال اليوم هو -7.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.41M

أداء سعر No1 tiktok cat (PUFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر No1 tiktok cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر No1 tiktok cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر No1 tiktok cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر No1 tiktok cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.75% 30 يوم $ 0 -81.69% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر No1 tiktok cat (PUFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر No1 tiktok cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00547776$ 0.00547776 $ 0.00547776 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) -7.75% تغير السعر (7 أيام) -20.15%

معلومات سوق No1 tiktok cat (PUFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: