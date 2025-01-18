سعر No One (NOONE)
سعر No One (NOONE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق No One الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 551.17
- تغيير سعر No One خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر No One مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر No One مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر No One مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر No One مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.64%
|60 يوم
|$ 0
|+13.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر No One: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-9.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
No one project started as a social experiment. Launch without a community, website, or any other social media. The goal of the launch was to see if random strangers can establish the community without resources. Several individuals recognized the project, and they’ve built the community around it. One of the main goals of the project is to entertain the community with high reward riddles that require skills in steganography, cryptography, and watermarking. NOONE also issued the first NFT collection, which is an introduction to GameFi.
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