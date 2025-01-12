سعر No Mans Land (NML)
سعر No Mans Land (NML) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.99K. يتم تحديث سعر NML مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق No Mans Land الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.18
- تغيير سعر No Mans Land خلال اليوم هو +2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.95M
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خلال اليوم، كان سعر No Mans Land مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر No Mans Land مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر No Mans Land مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر No Mans Land مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.58%
|30 يوم
|$ 0
|+0.34%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر No Mans Land: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
+2.58%
-24.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel’s ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel’s travels and contributions to local causes.
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