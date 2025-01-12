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سعر No Mans Land (NML) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.99K . يتم تحديث سعر NML مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق No Mans Land الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.18 - تغيير سعر No Mans Land خلال اليوم هو +2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.95M

أداء سعر No Mans Land (NML) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر No Mans Land مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر No Mans Land مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر No Mans Land مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر No Mans Land مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.58% 30 يوم $ 0 +0.34% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر No Mans Land (NML)

اكتشف أحدث تحليلات سعر No Mans Land: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00952256$ 0.00952256 $ 0.00952256 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) +2.58% تغير السعر (7 أيام) -24.28%

معلومات سوق No Mans Land (NML)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: