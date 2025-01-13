سعر NKCL Classic (NKCLC)
سعر NKCL Classic (NKCLC) المباشر لليوم هو USD 0.400914. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NKCLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NKCL Classic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.50K
- تغيير سعر NKCL Classic خلال اليوم هو -6.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NKCL Classic مقابل USD هو $ -0.0292574084493784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NKCL Classic مقابل USD هو $ -0.0926748392 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NKCL Classic مقابل USD هو $ +0.0840075596 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NKCL Classic مقابل USD هو $ -0.4965852490785719 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0292574084493784
|-6.80%
|30 يوم
|$ -0.0926748392
|-23.11%
|60 يوم
|$ +0.0840075596
|+20.95%
|90 يوم
|$ -0.4965852490785719
|-55.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NKCL Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.15%
-6.80%
-21.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NKCL Classic is a token of NKCL, an immune-care platform that utilizes NK Cells. NKCL is personalized immune-care platform using NK Cells. NKCLC is being utilized as a Token reward for Medical Data sharing incentives. Medical Institutions, Pharmaceutical & Insurance Companies are part of the value chain and NKCL is ensuring that the personal information is kept secure while the medical analytical data is infused into the value chain of the treatment ecosystem.
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