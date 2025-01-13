احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NKCLC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NKCLC.

سعر NKCL Classic (NKCLC) المباشر لليوم هو USD 0.400914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NKCLC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NKCL Classic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.50K - تغيير سعر NKCL Classic خلال اليوم هو -6.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NKCL Classic (NKCLC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NKCL Classic مقابل USD هو $ -0.0292574084493784 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NKCL Classic مقابل USD هو $ -0.0926748392 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NKCL Classic مقابل USD هو $ +0.0840075596 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NKCL Classic مقابل USD هو $ -0.4965852490785719 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0292574084493784 -6.80% 30 يوم $ -0.0926748392 -23.11% 60 يوم $ +0.0840075596 +20.95% 90 يوم $ -0.4965852490785719 -55.32%

تحليل سعر NKCL Classic (NKCLC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NKCL Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.400528$ 0.400528 $ 0.400528 24 ساعة مرتفع $ 0.430549$ 0.430549 $ 0.430549 عالية طوال الوقت $ 61.43$ 61.43 $ 61.43 تغير السعر (1 ساعة) -1.15% تغير السعر (1يوم) -6.80% تغير السعر (7 أيام) -21.43%

معلومات سوق NKCL Classic (NKCLC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: