توكنوميكس NIYOKO by Virtuals (NYKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NIYOKO by Virtuals (NYKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NIYOKO by Virtuals (NYKO) NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. الموقع الرسمي: https://nyko.cool اشتر NYKO الآن!

توكنوميكس NIYOKO by Virtuals (NYKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NIYOKO by Virtuals (NYKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 263.39K $ 263.39K $ 263.39K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 699.98M $ 699.98M $ 699.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 376.28K $ 376.28K $ 376.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00037628 $ 0.00037628 $ 0.00037628 معرفة المزيد عن سعر NIYOKO by Virtuals (NYKO)

توكنوميكس NIYOKO by Virtuals (NYKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NIYOKO by Virtuals (NYKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NYKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NYKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NYKO، استكشف السعر المباشر لتوكن NYKO!

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