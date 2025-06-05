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سعر NIYOKO by Virtuals (NYKO) المباشر لليوم هو USD 0.00087182 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 568.73K . يتم تحديث سعر NYKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NIYOKO by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر NIYOKO by Virtuals خلال اليوم هو -21.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 650.00M

أداء سعر NIYOKO by Virtuals (NYKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NIYOKO by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000241271471623642 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NIYOKO by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NIYOKO by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NIYOKO by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000241271471623642 -21.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NIYOKO by Virtuals (NYKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NIYOKO by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00082048$ 0.00082048 $ 0.00082048 24 ساعة مرتفع $ 0.0011219$ 0.0011219 $ 0.0011219 عالية طوال الوقت $ 0.0025025$ 0.0025025 $ 0.0025025 تغير السعر (1 ساعة) +0.63% تغير السعر (1يوم) -21.67% تغير السعر (7 أيام) -35.61%

معلومات سوق NIYOKO by Virtuals (NYKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: