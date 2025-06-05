سعر NIYOKO by Virtuals (NYKO)
سعر NIYOKO by Virtuals (NYKO) المباشر لليوم هو USD 0.00087182. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 568.73K. يتم تحديث سعر NYKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NIYOKO by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NIYOKO by Virtuals خلال اليوم هو -21.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 650.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NYKO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NYKO.
خلال اليوم، كان سعر NIYOKO by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000241271471623642 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NIYOKO by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NIYOKO by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NIYOKO by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000241271471623642
|-21.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NIYOKO by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
-21.67%
-35.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NYKO إلى VND
₫22.9419433
|1 NYKO إلى AUD
A$0.0013338846
|1 NYKO إلى GBP
￡0.0006364286
|1 NYKO إلى EUR
€0.0007584834
|1 NYKO إلى USD
$0.00087182
|1 NYKO إلى MYR
RM0.0036877986
|1 NYKO إلى TRY
₺0.0342712442
|1 NYKO إلى JPY
¥0.1245743598
|1 NYKO إلى RUB
₽0.069091735
|1 NYKO إلى INR
₹0.0748719016
|1 NYKO إلى IDR
Rp14.2921288608
|1 NYKO إلى KRW
₩1.1845331158
|1 NYKO إلى PHP
₱0.0484906284
|1 NYKO إلى EGP
￡E.0.0433032994
|1 NYKO إلى BRL
R$0.0049083466
|1 NYKO إلى CAD
C$0.0011856752
|1 NYKO إلى BDT
৳0.1064840948
|1 NYKO إلى NGN
₦1.372942136
|1 NYKO إلى UAH
₴0.0361195026
|1 NYKO إلى VES
Bs0.08456654
|1 NYKO إلى PKR
Rs0.24585324
|1 NYKO إلى KZT
₸0.444802564
|1 NYKO إلى THB
฿0.0283690228
|1 NYKO إلى TWD
NT$0.026067418
|1 NYKO إلى AED
د.إ0.0031995794
|1 NYKO إلى CHF
Fr0.0007061742
|1 NYKO إلى HKD
HK$0.0068350688
|1 NYKO إلى MAD
.د.م0.0080120258
|1 NYKO إلى MXN
$0.0167302258