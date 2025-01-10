سعر Nitro Network (NCASH)
سعر Nitro Network (NCASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NCASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nitro Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.46K
- تغيير سعر Nitro Network خلال اليوم هو +5.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NCASH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NCASH.
خلال اليوم، كان سعر Nitro Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nitro Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nitro Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nitro Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.38%
|30 يوم
|$ 0
|+16.49%
|60 يوم
|$ 0
|-53.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nitro Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
+5.38%
+13.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nitro Network is building a world of private communication networks powered by IoT together with LoRaWAN/3G/4G and 5G. This hyperconnected world is the IoT alternative to cellular networks unlocking a $3 trillion market opportunity. We believe our decentralised private telecom networks is a gamechanger built on a blockchain with our proprietary token NCash at the core that drives utility and value from unlimited use cases. We are creating an inclusive ecosystem incentivizing users to own, operate and earn from the private networks of the future.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NCASH إلى AUD
A$--
|1 NCASH إلى GBP
￡--
|1 NCASH إلى EUR
€--
|1 NCASH إلى USD
$--
|1 NCASH إلى MYR
RM--
|1 NCASH إلى TRY
₺--
|1 NCASH إلى JPY
¥--
|1 NCASH إلى RUB
₽--
|1 NCASH إلى INR
₹--
|1 NCASH إلى IDR
Rp--
|1 NCASH إلى PHP
₱--
|1 NCASH إلى EGP
￡E.--
|1 NCASH إلى BRL
R$--
|1 NCASH إلى CAD
C$--
|1 NCASH إلى BDT
৳--
|1 NCASH إلى NGN
₦--
|1 NCASH إلى UAH
₴--
|1 NCASH إلى VES
Bs--
|1 NCASH إلى PKR
Rs--
|1 NCASH إلى KZT
₸--
|1 NCASH إلى THB
฿--
|1 NCASH إلى TWD
NT$--
|1 NCASH إلى CHF
Fr--
|1 NCASH إلى HKD
HK$--
|1 NCASH إلى MAD
.د.م--