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سعر Nitro League (NITRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.23K . يتم تحديث سعر NITRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nitro League الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.60K - تغيير سعر Nitro League خلال اليوم هو +2.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 201.98M

أداء سعر Nitro League (NITRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nitro League مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nitro League مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nitro League مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nitro League مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.50% 30 يوم $ 0 -3.10% 60 يوم $ 0 +36.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nitro League (NITRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nitro League: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.146908$ 0.146908 $ 0.146908 تغير السعر (1 ساعة) +4.18% تغير السعر (1يوم) +2.50% تغير السعر (7 أيام) -20.80%

معلومات سوق Nitro League (NITRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: