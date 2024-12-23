سعر Nitro League (NITRO)
سعر Nitro League (NITRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.23K. يتم تحديث سعر NITRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nitro League الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.60K
- تغيير سعر Nitro League خلال اليوم هو +2.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 201.98M
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خلال اليوم، كان سعر Nitro League مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nitro League مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nitro League مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nitro League مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.50%
|30 يوم
|$ 0
|-3.10%
|60 يوم
|$ 0
|+36.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nitro League: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.18%
+2.50%
-20.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nitro League is a decentralized play-to-earn racing game, bringing together great gameplay, token economies and the metaverse.
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