سعر Nirmata (NIR)
سعر Nirmata (NIR) المباشر لليوم هو USD 0.04158848. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nirmata الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.50
- تغيير سعر Nirmata خلال اليوم هو -6.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NIR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NIR.
خلال اليوم، كان سعر Nirmata مقابل USD هو $ -0.00292601156410329 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nirmata مقابل USD هو $ -0.0018690902 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nirmata مقابل USD هو $ -0.0084356617 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nirmata مقابل USD هو $ -0.00675976036900448 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00292601156410329
|-6.57%
|30 يوم
|$ -0.0018690902
|-4.49%
|60 يوم
|$ -0.0084356617
|-20.28%
|90 يوم
|$ -0.00675976036900448
|-13.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nirmata: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-6.57%
+10.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Anonymous Blockchain with privacy and security. Next-Gen Cryptocurrency. The network works according to the Fibonacci principle.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NIR إلى AUD
A$0.0673733376
|1 NIR إلى GBP
￡0.0336866688
|1 NIR إلى EUR
€0.0403408256
|1 NIR إلى USD
$0.04158848
|1 NIR إلى MYR
RM0.1867322752
|1 NIR إلى TRY
₺1.472232192
|1 NIR إلى JPY
¥6.5572556416
|1 NIR إلى RUB
₽4.2266372224
|1 NIR إلى INR
₹3.5836793216
|1 NIR إلى IDR
Rp681.7782515712
|1 NIR إلى PHP
₱2.45372032
|1 NIR إلى EGP
￡E.2.10021824
|1 NIR إلى BRL
R$0.2545214976
|1 NIR إلى CAD
C$0.0598874112
|1 NIR إلى BDT
৳5.0958364544
|1 NIR إلى NGN
₦64.7794641024
|1 NIR إلى UAH
₴1.7662627456
|1 NIR إلى VES
Bs2.20418944
|1 NIR إلى PKR
Rs11.6331296256
|1 NIR إلى KZT
₸22.0510438656
|1 NIR إلى THB
฿1.4422884864
|1 NIR إلى TWD
NT$1.3769945728
|1 NIR إلى CHF
Fr0.0378455168
|1 NIR إلى HKD
HK$0.3235583744
|1 NIR إلى MAD
.د.م0.4196277632