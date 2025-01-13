سعر NinjaRoll (ROLL)
سعر NinjaRoll (ROLL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROLL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NinjaRoll الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.24
- تغيير سعر NinjaRoll خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ROLL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ROLL.
خلال اليوم، كان سعر NinjaRoll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NinjaRoll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NinjaRoll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NinjaRoll مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.31%
|30 يوم
|$ 0
|-48.30%
|60 يوم
|$ 0
|-26.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NinjaRoll: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.31%
-18.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NinjaRoll is a decentralized gaming platform built on Injective with games such as Coin Flip, Maki Roll & Dice Toss!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ROLL إلى AUD
A$--
|1 ROLL إلى GBP
￡--
|1 ROLL إلى EUR
€--
|1 ROLL إلى USD
$--
|1 ROLL إلى MYR
RM--
|1 ROLL إلى TRY
₺--
|1 ROLL إلى JPY
¥--
|1 ROLL إلى RUB
₽--
|1 ROLL إلى INR
₹--
|1 ROLL إلى IDR
Rp--
|1 ROLL إلى PHP
₱--
|1 ROLL إلى EGP
￡E.--
|1 ROLL إلى BRL
R$--
|1 ROLL إلى CAD
C$--
|1 ROLL إلى BDT
৳--
|1 ROLL إلى NGN
₦--
|1 ROLL إلى UAH
₴--
|1 ROLL إلى VES
Bs--
|1 ROLL إلى PKR
Rs--
|1 ROLL إلى KZT
₸--
|1 ROLL إلى THB
฿--
|1 ROLL إلى TWD
NT$--
|1 ROLL إلى CHF
Fr--
|1 ROLL إلى HKD
HK$--
|1 ROLL إلى MAD
.د.م--