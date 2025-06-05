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سعر NinjaChat AI (NINJA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.27K . يتم تحديث سعر NINJA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NinjaChat AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر NinjaChat AI خلال اليوم هو +8.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر NinjaChat AI (NINJA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NinjaChat AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NinjaChat AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NinjaChat AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NinjaChat AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NinjaChat AI (NINJA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NinjaChat AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00132742$ 0.00132742 $ 0.00132742 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) +8.14% تغير السعر (7 أيام) -34.78%

معلومات سوق NinjaChat AI (NINJA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: