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سعر Ninja Pump (NINJAPUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00045731 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.73K . يتم تحديث سعر NINJAPUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ninja Pump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.97K - تغيير سعر Ninja Pump خلال اليوم هو +5.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Ninja Pump (NINJAPUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ninja Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ninja Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ninja Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ninja Pump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ninja Pump (NINJAPUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ninja Pump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00042223$ 0.00042223 $ 0.00042223 24 ساعة مرتفع $ 0.00051518$ 0.00051518 $ 0.00051518 عالية طوال الوقت $ 0.00051518$ 0.00051518 $ 0.00051518 تغير السعر (1 ساعة) +7.95% تغير السعر (1يوم) +5.16% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ninja Pump (NINJAPUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: