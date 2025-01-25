سعر Ninja Pump (NINJAPUMP)
سعر Ninja Pump (NINJAPUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00045731. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.73K. يتم تحديث سعر NINJAPUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ninja Pump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.97K
- تغيير سعر Ninja Pump خلال اليوم هو +5.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ninja Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ninja Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ninja Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ninja Pump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ninja Pump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.95%
+5.16%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
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