سعر NinaPumps (NINA)
سعر NinaPumps (NINA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NINA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NinaPumps الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.07
- تغيير سعر NinaPumps خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NINA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NINA.
خلال اليوم، كان سعر NinaPumps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NinaPumps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NinaPumps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NinaPumps مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.26%
|60 يوم
|$ 0
|-6.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NinaPumps: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
With the proliferation of social media branding and marketing, $NINA positions itself uniquely in the cryptocurrency space as a firebrand in the massive online conflict between Logan Paul and Dillon Danis for their upcoming boxing match and fallout. The established $NINA community engages alongside the current media campaign making headlines around the world with a large viral presence. Keying in on the controversial relationship claims of Logan’s new fiance Nina Agdal, the $NINA community fights alongside Dillon Danis; supporting his efforts with viral marketing in the social media campaign against the colossal presence of Logan Paul. $NINA currently has the following accolades: - Dextools score of 81 - Liquidity locked for 69 years - Developer tokens locked for 69 days with less than 5% of circulating supply and less than 5% of liquidity - Website built and updated: ninapumps.xyz - Telegram link updated: https://t.me/+Y56ep6KK9pZmOTkx
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NINA إلى AUD
A$--
|1 NINA إلى GBP
￡--
|1 NINA إلى EUR
€--
|1 NINA إلى USD
$--
|1 NINA إلى MYR
RM--
|1 NINA إلى TRY
₺--
|1 NINA إلى JPY
¥--
|1 NINA إلى RUB
₽--
|1 NINA إلى INR
₹--
|1 NINA إلى IDR
Rp--
|1 NINA إلى PHP
₱--
|1 NINA إلى EGP
￡E.--
|1 NINA إلى BRL
R$--
|1 NINA إلى CAD
C$--
|1 NINA إلى BDT
৳--
|1 NINA إلى NGN
₦--
|1 NINA إلى UAH
₴--
|1 NINA إلى VES
Bs--
|1 NINA إلى PKR
Rs--
|1 NINA إلى KZT
₸--
|1 NINA إلى THB
฿--
|1 NINA إلى TWD
NT$--
|1 NINA إلى CHF
Fr--
|1 NINA إلى HKD
HK$--
|1 NINA إلى MAD
.د.م--