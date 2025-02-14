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سعر Nina (NINA) المباشر لليوم هو USD 0.00638698 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 639.01K . يتم تحديث سعر NINA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nina الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.13K - تغيير سعر Nina خلال اليوم هو -15.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Nina (NINA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nina مقابل USD هو $ -0.001200084415018131 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nina مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nina مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nina مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001200084415018131 -15.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nina (NINA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nina: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00638948$ 0.00638948 $ 0.00638948 24 ساعة مرتفع $ 0.00776315$ 0.00776315 $ 0.00776315 عالية طوال الوقت $ 0.00838352$ 0.00838352 $ 0.00838352 تغير السعر (1 ساعة) -3.88% تغير السعر (1يوم) -15.81% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Nina (NINA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: