سعر NimoAI (NIMO)
سعر NimoAI (NIMO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NIMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NimoAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NimoAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NimoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NimoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NimoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NimoAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-75.51%
|60 يوم
|$ 0
|-98.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NimoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NimoAI is an AI-powered content generation engine that automates Social Media Management and maintains your brand's Social Media presence through automated posting, replying, retweeting, and content generation and sharing based on intelligent decision-making and targeted account following. NimoAI augments millions of human SMM Managers by automating daily, engaging content to generate brand awareness, user acquisition, cost and time saving and contextually relevant content. It can generate posts, images, memes, NFT’s, marketing insights and news, videos with an avatar and more.
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