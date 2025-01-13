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سعر Nimbus Network (NIMBUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NIMBUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nimbus Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.96 - تغيير سعر Nimbus Network خلال اليوم هو +0.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nimbus Network (NIMBUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nimbus Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nimbus Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nimbus Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nimbus Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.77% 30 يوم $ 0 -21.24% 60 يوم $ 0 -21.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nimbus Network (NIMBUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nimbus Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.147867$ 0.147867 $ 0.147867 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.77% تغير السعر (7 أيام) -9.76%

معلومات سوق Nimbus Network (NIMBUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: