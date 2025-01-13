سعر Nimbus Network (NIMBUS)
سعر Nimbus Network (NIMBUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NIMBUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nimbus Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.96
- تغيير سعر Nimbus Network خلال اليوم هو +0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NIMBUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NIMBUS.
خلال اليوم، كان سعر Nimbus Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nimbus Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nimbus Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nimbus Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.77%
|30 يوم
|$ 0
|-21.24%
|60 يوم
|$ 0
|-21.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nimbus Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.77%
-9.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As the name Nimbus suggests, The Nimbus Network provides cloud infrastructure technology - a robust and ultra-resilient computing environment designed to exceed the standards of existing platforms. As a gateway to innovation, Nimbus enables users to not only access but also contribute to the development and deployment of computing power and AI technologies, setting a new standard for compute network ecosystems. The Nimbus Network is equipped with advanced provisioning technologies, ensuring efficient resource management and high-availability services. It offers a scalable solution that allows protocols, individuals and businesses of all sizes to adapt their computing needs seamlessly, without the constraints of traditional infrastructure. In addition, this flexibility is coupled with stringent security measures, which safeguard user data and operations from unauthorized access and cyber threats.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NIMBUS إلى AUD
A$--
|1 NIMBUS إلى GBP
￡--
|1 NIMBUS إلى EUR
€--
|1 NIMBUS إلى USD
$--
|1 NIMBUS إلى MYR
RM--
|1 NIMBUS إلى TRY
₺--
|1 NIMBUS إلى JPY
¥--
|1 NIMBUS إلى RUB
₽--
|1 NIMBUS إلى INR
₹--
|1 NIMBUS إلى IDR
Rp--
|1 NIMBUS إلى PHP
₱--
|1 NIMBUS إلى EGP
￡E.--
|1 NIMBUS إلى BRL
R$--
|1 NIMBUS إلى CAD
C$--
|1 NIMBUS إلى BDT
৳--
|1 NIMBUS إلى NGN
₦--
|1 NIMBUS إلى UAH
₴--
|1 NIMBUS إلى VES
Bs--
|1 NIMBUS إلى PKR
Rs--
|1 NIMBUS إلى KZT
₸--
|1 NIMBUS إلى THB
฿--
|1 NIMBUS إلى TWD
NT$--
|1 NIMBUS إلى CHF
Fr--
|1 NIMBUS إلى HKD
HK$--
|1 NIMBUS إلى MAD
.د.م--