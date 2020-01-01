توكنوميكس NIKITA by Virtuals (NIKITA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NIKITA by Virtuals (NIKITA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NIKITA by Virtuals (NIKITA) Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. الموقع الرسمي: https://nikita-agent.xyz/ اشتر NIKITA الآن!

توكنوميكس NIKITA by Virtuals (NIKITA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NIKITA by Virtuals (NIKITA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 67.83K $ 67.83K $ 67.83K إجمالي العرض: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M العرض المتداول: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 67.83K $ 67.83K $ 67.83K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00803046 $ 0.00803046 $ 0.00803046 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر NIKITA by Virtuals (NIKITA)

توكنوميكس NIKITA by Virtuals (NIKITA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NIKITA by Virtuals (NIKITA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NIKITA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NIKITA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NIKITA، استكشف السعر المباشر لتوكن NIKITA!

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