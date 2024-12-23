سعر NIKITA by Virtuals (NIKITA)
سعر NIKITA by Virtuals (NIKITA) المباشر لليوم هو USD 0.00283222. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.83M. يتم تحديث سعر NIKITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NIKITA by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.83K
- تغيير سعر NIKITA by Virtuals خلال اليوم هو -2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.29M
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خلال اليوم، كان سعر NIKITA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NIKITA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NIKITA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NIKITA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NIKITA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.97%
-2.80%
-13.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.
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