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سعر NIKITA by Virtuals (NIKITA) المباشر لليوم هو USD 0.00283222 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.83M . يتم تحديث سعر NIKITA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NIKITA by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.83K - تغيير سعر NIKITA by Virtuals خلال اليوم هو -2.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.29M

أداء سعر NIKITA by Virtuals (NIKITA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NIKITA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NIKITA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NIKITA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NIKITA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NIKITA by Virtuals (NIKITA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NIKITA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00274308$ 0.00274308 $ 0.00274308 24 ساعة مرتفع $ 0.00294479$ 0.00294479 $ 0.00294479 عالية طوال الوقت $ 0.00756494$ 0.00756494 $ 0.00756494 تغير السعر (1 ساعة) -1.97% تغير السعر (1يوم) -2.80% تغير السعر (7 أيام) -13.81%

معلومات سوق NIKITA by Virtuals (NIKITA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: