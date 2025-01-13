سعر NiiFi (NIIFI)
سعر NiiFi (NIIFI) المباشر لليوم هو USD 0.00169755. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NIIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NiiFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00
- تغيير سعر NiiFi خلال اليوم هو +6.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NIIFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NIIFI.
خلال اليوم، كان سعر NiiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NiiFi مقابل USD هو $ -0.0000562873 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NiiFi مقابل USD هو $ -0.0003001142 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NiiFi مقابل USD هو $ -0.0009801587842635087 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.14%
|30 يوم
|$ -0.0000562873
|-3.31%
|60 يوم
|$ -0.0003001142
|-17.67%
|90 يوم
|$ -0.0009801587842635087
|-36.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NiiFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+6.14%
-1.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NiiFi is built on patent-pending scaling technology allowing for instant finality, low cost and predictable gas/transaction fees, interoperability, and composability. NiiFi has been built with the future in mind. NiiFi will be used to solve real business problems and will give more back to users by providing simple, elegant and user-friendly tools. NiiFi is DeFi for the masses.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NIIFI إلى AUD
A$0.002750031
|1 NIIFI إلى GBP
￡0.0013750155
|1 NIIFI إلى EUR
€0.0016466235
|1 NIIFI إلى USD
$0.00169755
|1 NIIFI إلى MYR
RM0.0076219995
|1 NIIFI إلى TRY
₺0.06009327
|1 NIIFI إلى JPY
¥0.2676527085
|1 NIIFI إلى RUB
₽0.1725220065
|1 NIIFI إلى INR
₹0.1462778835
|1 NIIFI إلى IDR
Rp27.828684072
|1 NIIFI إلى PHP
₱0.10015545
|1 NIIFI إلى EGP
￡E.0.085726275
|1 NIIFI إلى BRL
R$0.010389006
|1 NIIFI إلى CAD
C$0.002444472
|1 NIIFI إلى BDT
৳0.2080008015
|1 NIIFI إلى NGN
₦2.6441548065
|1 NIIFI إلى UAH
₴0.0720949485
|1 NIIFI إلى VES
Bs0.08997015
|1 NIIFI إلى PKR
Rs0.474838686
|1 NIIFI إلى KZT
₸0.900074961
|1 NIIFI إلى THB
฿0.058871034
|1 NIIFI إلى TWD
NT$0.0562058805
|1 NIIFI إلى CHF
Fr0.0015447705
|1 NIIFI إلى HKD
HK$0.013206939
|1 NIIFI إلى MAD
.د.م0.0171282795