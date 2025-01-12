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سعر Nihao Coin (NIHAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NIHAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nihao Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.57 - تغيير سعر Nihao Coin خلال اليوم هو -1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nihao Coin (NIHAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nihao Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nihao Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nihao Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nihao Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.34% 30 يوم $ 0 -20.22% 60 يوم $ 0 -0.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nihao Coin (NIHAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nihao Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.34% تغير السعر (7 أيام) -3.73%

معلومات سوق Nihao Coin (NIHAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: