سعر Nihao (NIHAO)
سعر Nihao (NIHAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NIHAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nihao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.84K
- تغيير سعر Nihao خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nihao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nihao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nihao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nihao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.42%
|30 يوم
|$ 0
|-28.86%
|60 يوم
|$ 0
|-31.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nihao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.42%
-22.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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