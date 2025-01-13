سعر NightVerse Game (NVG)
سعر NightVerse Game (NVG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NVG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NightVerse Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K
- تغيير سعر NightVerse Game خلال اليوم هو -3.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NightVerse Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NightVerse Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NightVerse Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NightVerse Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.08%
|30 يوم
|$ 0
|-18.41%
|60 يوم
|$ 0
|-30.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NightVerse Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.10%
-3.08%
-3.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NightVerse.game is a unique RPG Metaverse game with AR and 3D capabilities. It promises a revolutionary gaming experience - high-quality graphics, sustainable initiatives with faster speed, and lower costs compared to our competitors. Based on AR technology and geographic location (LBS) with super interactivity, it will pioneer the use of location function, and map the data of the mobile phone accordingly to bring all the virtual worlds into the real world. We also boast high-earning opportunities like Play-To-Earn and Play-To-Move. Furthermore, users can trade their valuable in-game digital assets - items and collectibles as NFTs in our marketplace. NVGT is our game token.
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