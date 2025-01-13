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سعر NightVerse Game (NVG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NVG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NightVerse Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K - تغيير سعر NightVerse Game خلال اليوم هو -3.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NightVerse Game (NVG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NightVerse Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NightVerse Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NightVerse Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NightVerse Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.08% 30 يوم $ 0 -18.41% 60 يوم $ 0 -30.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NightVerse Game (NVG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NightVerse Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00104879$ 0.00104879 $ 0.00104879 عالية طوال الوقت $ 0.684619$ 0.684619 $ 0.684619 تغير السعر (1 ساعة) +2.10% تغير السعر (1يوم) -3.08% تغير السعر (7 أيام) -3.48%

معلومات سوق NightVerse Game (NVG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: