سعر Night Riders (RIDERS)
سعر Night Riders (RIDERS) المباشر لليوم هو USD 0.00313898. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M. يتم تحديث سعر RIDERS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Night Riders الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.60K
- تغيير سعر Night Riders خلال اليوم هو -2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 795.50M
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خلال اليوم، كان سعر Night Riders مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Night Riders مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Night Riders مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Night Riders مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Night Riders: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-2.47%
-16.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Night Riders is a unique meme token built on the Solana blockchain, drawing inspiration from The Night Riders, a book that beautifully captures the spirit of adventure, camaraderie, and perseverance. The project celebrates the essence of those who push forward, fueled by passion and imagination, especially during the quiet, late-night hours when ideas thrive. What sets Night Riders apart is its creative foundation, rooted in the artistic influence of Matt Furie, known for his iconic and whimsical style. By merging storytelling, humor, and art, the project has crafted a distinct identity that resonates with dreamers, hustlers, and visionaries who refuse to settle. Leveraging the speed, efficiency, and scalability of Solana, Night Riders offers more than just a meme token—it’s a thriving, community-driven ecosystem. This project encourages collaboration and creativity, empowering its community to embrace their individuality while fostering a sense of belonging. With a focus on blending blockchain technology with cultural and artistic elements, Night Riders invites everyone to join the ride and become part of an ever-evolving journey where imagination and innovation take center stage.
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