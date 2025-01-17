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سعر Night Riders (RIDERS) المباشر لليوم هو USD 0.00313898 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M . يتم تحديث سعر RIDERS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Night Riders الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.60K - تغيير سعر Night Riders خلال اليوم هو -2.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 795.50M

أداء سعر Night Riders (RIDERS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Night Riders مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Night Riders مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Night Riders مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Night Riders مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Night Riders (RIDERS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Night Riders: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00292239$ 0.00292239 $ 0.00292239 24 ساعة مرتفع $ 0.00330452$ 0.00330452 $ 0.00330452 عالية طوال الوقت $ 0.00460228$ 0.00460228 $ 0.00460228 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -2.47% تغير السعر (7 أيام) -16.28%

معلومات سوق Night Riders (RIDERS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: