توكنوميكس Nifty League (NFTL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nifty League (NFTL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nifty League (NFTL) The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. الموقع الرسمي: https://niftyleague.com اشتر NFTL الآن!

توكنوميكس Nifty League (NFTL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nifty League (NFTL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 284.77K $ 284.77K $ 284.77K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 284.77K $ 284.77K $ 284.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.072468 $ 0.072468 $ 0.072468 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00028477 $ 0.00028477 $ 0.00028477 معرفة المزيد عن سعر Nifty League (NFTL)

توكنوميكس Nifty League (NFTL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nifty League (NFTL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NFTL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NFTL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NFTL، استكشف السعر المباشر لتوكن NFTL!

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