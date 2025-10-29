معلومات سعر NianNian (NIANNIAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00277207 $ 0.00277207 $ 0.00277207 24 ساعة منخفض $ 0.00320287 $ 0.00320287 $ 0.00320287 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00277207$ 0.00277207 $ 0.00277207 24 ساعة مرتفع $ 0.00320287$ 0.00320287 $ 0.00320287 عالية طوال الوقت $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.55% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) +0.89% تغير السعر (7 أيام) +0.89%

سعر NianNian (NIANNIAN) في الوقت الحقيقي هو $0.0030345. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NIANNIAN بين أدنى سعر $ 0.00277207 وأعلى سعر $ 0.00320287، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNIANNIAN على الإطلاق هو $ 0.00997572، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NIANNIAN -3.55% على مدار الساعة الماضية، -0.28% على مدار 24 ساعة، و +0.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NianNian (NIANNIAN)

القيمة السوقية $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M إمداد دورة التداول 936.35M 936.35M 936.35M إجمالي العرض 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

القيمة السوقية الحالية لـ NianNian هي $ 2.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NIANNIAN يبلغ 936.35M، مع إجمالي عرض 936350885.646156. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.85M.