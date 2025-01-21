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سعر NGMI BP (NGMI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NGMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NGMI BP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.32K - تغيير سعر NGMI BP خلال اليوم هو -9.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NGMI BP (NGMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NGMI BP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NGMI BP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NGMI BP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NGMI BP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.97% 30 يوم $ 0 -3.54% 60 يوم $ 0 -66.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NGMI BP (NGMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NGMI BP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.105413$ 0.105413 $ 0.105413 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -9.97% تغير السعر (7 أيام) -26.92%

معلومات سوق NGMI BP (NGMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: