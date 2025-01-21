سعر NGMI BP (NGMI)
سعر NGMI BP (NGMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NGMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NGMI BP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.32K
- تغيير سعر NGMI BP خلال اليوم هو -9.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NGMI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NGMI.
خلال اليوم، كان سعر NGMI BP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NGMI BP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NGMI BP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NGMI BP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.97%
|30 يوم
|$ 0
|-3.54%
|60 يوم
|$ 0
|-66.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NGMI BP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-9.97%
-26.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme gained popularity in the early 2010s, often featuring a drawing of Yao Ming's face from a press conference photo, used in rage comics all over the world Some investors prefer cat memes, others dogs and some lean towards the eccentric. NGMI Bitch Please is a tribute to the spirit of crypto. It shows a dismissive attitude, used in response to ridiculous statements, as text or image macro. Widely recognized in meme culture and used across social media and online communities.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NGMI إلى AUD
A$--
|1 NGMI إلى GBP
￡--
|1 NGMI إلى EUR
€--
|1 NGMI إلى USD
$--
|1 NGMI إلى MYR
RM--
|1 NGMI إلى TRY
₺--
|1 NGMI إلى JPY
¥--
|1 NGMI إلى RUB
₽--
|1 NGMI إلى INR
₹--
|1 NGMI إلى IDR
Rp--
|1 NGMI إلى PHP
₱--
|1 NGMI إلى EGP
￡E.--
|1 NGMI إلى BRL
R$--
|1 NGMI إلى CAD
C$--
|1 NGMI إلى BDT
৳--
|1 NGMI إلى NGN
₦--
|1 NGMI إلى UAH
₴--
|1 NGMI إلى VES
Bs--
|1 NGMI إلى PKR
Rs--
|1 NGMI إلى KZT
₸--
|1 NGMI إلى THB
฿--
|1 NGMI إلى TWD
NT$--
|1 NGMI إلى CHF
Fr--
|1 NGMI إلى HKD
HK$--
|1 NGMI إلى MAD
.د.م--