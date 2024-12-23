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سعر nftxbt by Virtuals (NFTXBT) المباشر لليوم هو USD 0.00722597 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.19M . يتم تحديث سعر NFTXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق nftxbt by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 164.20K - تغيير سعر nftxbt by Virtuals خلال اليوم هو -16.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.73M

أداء سعر nftxbt by Virtuals (NFTXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر nftxbt by Virtuals مقابل USD هو $ -0.001438140168552178 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر nftxbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر nftxbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر nftxbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001438140168552178 -16.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر nftxbt by Virtuals (NFTXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر nftxbt by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00680588$ 0.00680588 $ 0.00680588 24 ساعة مرتفع $ 0.00866411$ 0.00866411 $ 0.00866411 عالية طوال الوقت $ 0.02051859$ 0.02051859 $ 0.02051859 تغير السعر (1 ساعة) +1.20% تغير السعر (1يوم) -16.59% تغير السعر (7 أيام) -44.38%

معلومات سوق nftxbt by Virtuals (NFTXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: