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سعر NFTREASURE (TRESR) المباشر لليوم هو USD 0.00166937 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRESR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFTREASURE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 443.06 - تغيير سعر NFTREASURE خلال اليوم هو -2.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NFTREASURE (TRESR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFTREASURE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTREASURE مقابل USD هو $ +0.0000310254 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTREASURE مقابل USD هو $ -0.0008492936 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTREASURE مقابل USD هو $ -0.002136339315571814 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.35% 30 يوم $ +0.0000310254 +1.86% 60 يوم $ -0.0008492936 -50.87% 90 يوم $ -0.002136339315571814 -56.13%

تحليل سعر NFTREASURE (TRESR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTREASURE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00163953$ 0.00163953 $ 0.00163953 24 ساعة مرتفع $ 0.00171285$ 0.00171285 $ 0.00171285 عالية طوال الوقت $ 0.185056$ 0.185056 $ 0.185056 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) -2.35% تغير السعر (7 أيام) +5.30%

معلومات سوق NFTREASURE (TRESR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: