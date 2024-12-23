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سعر NFTDeli (DELI) المباشر لليوم هو USD 0.00005475 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 252.94K . يتم تحديث سعر DELI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFTDeli الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.43K - تغيير سعر NFTDeli خلال اليوم هو -9.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.62B

أداء سعر NFTDeli (DELI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFTDeli مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTDeli مقابل USD هو $ -0.0000132865 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTDeli مقابل USD هو $ -0.0000174996 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTDeli مقابل USD هو $ -0.00002395286010366177 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.08% 30 يوم $ -0.0000132865 -24.26% 60 يوم $ -0.0000174996 -31.96% 90 يوم $ -0.00002395286010366177 -30.43%

تحليل سعر NFTDeli (DELI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTDeli: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005467$ 0.00005467 $ 0.00005467 24 ساعة مرتفع $ 0.00006027$ 0.00006027 $ 0.00006027 عالية طوال الوقت $ 0.0197536$ 0.0197536 $ 0.0197536 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -9.08% تغير السعر (7 أيام) -20.93%

معلومات سوق NFTDeli (DELI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: