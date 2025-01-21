سعر NFTBomb (NBP)
سعر NFTBomb (NBP) المباشر لليوم هو USD 0.00003053. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NBP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFTBomb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.46
- تغيير سعر NFTBomb خلال اليوم هو +1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NFTBomb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTBomb مقابل USD هو $ +0.0000001247 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTBomb مقابل USD هو $ -0.0000037407 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTBomb مقابل USD هو $ -0.00000675168892042449 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.90%
|30 يوم
|$ +0.0000001247
|+0.41%
|60 يوم
|$ -0.0000037407
|-12.25%
|90 يوم
|$ -0.00000675168892042449
|-18.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTBomb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+1.90%
-1.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
the first NFT protocol ecological project
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