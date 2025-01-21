سعر NFTBlackmarket (NBM)
سعر NFTBlackmarket (NBM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NBM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFTBlackmarket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.60
- تغيير سعر NFTBlackmarket خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NFTBlackmarket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTBlackmarket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTBlackmarket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTBlackmarket مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.16%
|30 يوم
|$ 0
|-0.65%
|60 يوم
|$ 0
|-0.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTBlackmarket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-1.16%
-1.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFTBlackMarket IS bringing the revelation of the internet of assets to the masses. You can create, collect and trade digital assets. You can NFT Your ART, GIF, MUSIC, VIDEO, and PATENT.
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