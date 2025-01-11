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سعر NFT Stars (NFTS) المباشر لليوم هو USD 0.04851802 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.68K . يتم تحديث سعر NFTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFT Stars الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.29 - تغيير سعر NFT Stars خلال اليوم هو -0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.37M

أداء سعر NFT Stars (NFTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFT Stars مقابل USD هو $ -0.00026796497668077 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFT Stars مقابل USD هو $ -0.0026449161 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFT Stars مقابل USD هو $ -0.0008173006 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFT Stars مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026796497668077 -0.54% 30 يوم $ -0.0026449161 -5.45% 60 يوم $ -0.0008173006 -1.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NFT Stars (NFTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFT Stars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04802274$ 0.04802274 $ 0.04802274 24 ساعة مرتفع $ 0.04896335$ 0.04896335 $ 0.04896335 عالية طوال الوقت $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.54% تغير السعر (7 أيام) -4.28%

معلومات سوق NFT Stars (NFTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: