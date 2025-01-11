سعر NFT Stars (NFTS)
سعر NFT Stars (NFTS) المباشر لليوم هو USD 0.04851802. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.68K. يتم تحديث سعر NFTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFT Stars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.29
- تغيير سعر NFT Stars خلال اليوم هو -0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.37M
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خلال اليوم، كان سعر NFT Stars مقابل USD هو $ -0.00026796497668077 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFT Stars مقابل USD هو $ -0.0026449161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFT Stars مقابل USD هو $ -0.0008173006 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFT Stars مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00026796497668077
|-0.54%
|30 يوم
|$ -0.0026449161
|-5.45%
|60 يوم
|$ -0.0008173006
|-1.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFT Stars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.54%
-4.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0470624794
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$0.04851802
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RM0.2178459098
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₺1.7180230882
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¥7.6595398174
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₽4.936708535
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