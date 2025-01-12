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سعر NFT Soccer Games (NFSG) المباشر لليوم هو USD 0.03784211 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.19K . يتم تحديث سعر NFSG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFT Soccer Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44 - تغيير سعر NFT Soccer Games خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 163.65K

أداء سعر NFT Soccer Games (NFSG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFT Soccer Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFT Soccer Games مقابل USD هو $ -0.0145208349 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFT Soccer Games مقابل USD هو $ -0.0185568246 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFT Soccer Games مقابل USD هو $ -0.05927374696200357 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0145208349 -38.37% 60 يوم $ -0.0185568246 -49.03% 90 يوم $ -0.05927374696200357 -61.03%

تحليل سعر NFT Soccer Games (NFSG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFT Soccer Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق NFT Soccer Games (NFSG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: