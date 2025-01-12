سعر NFT Soccer Games (NFSG)
سعر NFT Soccer Games (NFSG) المباشر لليوم هو USD 0.03784211. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.19K. يتم تحديث سعر NFSG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFT Soccer Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44
- تغيير سعر NFT Soccer Games خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 163.65K
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خلال اليوم، كان سعر NFT Soccer Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFT Soccer Games مقابل USD هو $ -0.0145208349 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFT Soccer Games مقابل USD هو $ -0.0185568246 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFT Soccer Games مقابل USD هو $ -0.05927374696200357 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0145208349
|-38.37%
|60 يوم
|$ -0.0185568246
|-49.03%
|90 يوم
|$ -0.05927374696200357
|-61.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFT Soccer Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first play-to-earn Football Manager game on Avalanche C-Chain. You can earn by training your players, playing friendly matches, beating your rivals in death matches or getting rank in tournaments.
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|1 NFSG إلى AUD
A$0.0613042182
|1 NFSG إلى GBP
￡0.0306521091
|1 NFSG إلى EUR
€0.0367068467
|1 NFSG إلى USD
$0.03784211
|1 NFSG إلى MYR
RM0.1699110739
|1 NFSG إلى TRY
₺1.339610694
|1 NFSG إلى JPY
¥5.9665654837
|1 NFSG إلى RUB
₽3.8458936393
|1 NFSG إلى INR
₹3.2608546187
|1 NFSG إلى IDR
Rp620.3623597584
|1 NFSG إلى PHP
₱2.23268449
|1 NFSG إلى EGP
￡E.1.911026555
|1 NFSG إلى BRL
R$0.2315937132
|1 NFSG إلى CAD
C$0.0544926384
|1 NFSG إلى BDT
৳4.6367937383
|1 NFSG إلى NGN
₦58.9440057993
|1 NFSG إلى UAH
₴1.6071544117
|1 NFSG إلى VES
Bs2.00563183
|1 NFSG إلى PKR
Rs10.5851950092
|1 NFSG إلى KZT
₸20.0646435642
|1 NFSG إلى THB
฿1.3123643748
|1 NFSG إلى TWD
NT$1.2529522621
|1 NFSG إلى CHF
Fr0.0344363201
|1 NFSG إلى HKD
HK$0.2944116158
|1 NFSG إلى MAD
.د.م0.3818268899