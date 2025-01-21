احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHAMP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHAMP.

سعر NFT Champions (CHAMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHAMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFT Champions الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.42K - تغيير سعر NFT Champions خلال اليوم هو +0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NFT Champions (CHAMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFT Champions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFT Champions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFT Champions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFT Champions مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.64% 30 يوم $ 0 -46.39% 60 يوم $ 0 -44.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NFT Champions (CHAMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFT Champions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.64% تغير السعر (7 أيام) -23.47%

معلومات سوق NFT Champions (CHAMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: