سعر NFT Champions (CHAMP)
سعر NFT Champions (CHAMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHAMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFT Champions الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.42K
- تغيير سعر NFT Champions خلال اليوم هو +0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NFT Champions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFT Champions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFT Champions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFT Champions مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.64%
|30 يوم
|$ 0
|-46.39%
|60 يوم
|$ 0
|-44.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFT Champions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.64%
-23.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.
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