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سعر NFT Art Finance (NFTART) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 311.40K . يتم تحديث سعر NFTART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFT Art Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.75 - تغيير سعر NFT Art Finance خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24,930.01T

أداء سعر NFT Art Finance (NFTART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFT Art Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFT Art Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFT Art Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFT Art Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.07% 30 يوم $ 0 -14.24% 60 يوم $ 0 -22.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NFT Art Finance (NFTART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFT Art Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) +5.44%

معلومات سوق NFT Art Finance (NFTART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: