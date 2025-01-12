سعر NFT Art Finance (NFTART)
سعر NFT Art Finance (NFTART) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 311.40K. يتم تحديث سعر NFTART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFT Art Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.75
- تغيير سعر NFT Art Finance خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24,930.01T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NFTART مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NFTART.
خلال اليوم، كان سعر NFT Art Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFT Art Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFT Art Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFT Art Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-14.24%
|60 يوم
|$ 0
|-22.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFT Art Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.07%
+5.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NFTART إلى AUD
A$--
|1 NFTART إلى GBP
￡--
|1 NFTART إلى EUR
€--
|1 NFTART إلى USD
$--
|1 NFTART إلى MYR
RM--
|1 NFTART إلى TRY
₺--
|1 NFTART إلى JPY
¥--
|1 NFTART إلى RUB
₽--
|1 NFTART إلى INR
₹--
|1 NFTART إلى IDR
Rp--
|1 NFTART إلى PHP
₱--
|1 NFTART إلى EGP
￡E.--
|1 NFTART إلى BRL
R$--
|1 NFTART إلى CAD
C$--
|1 NFTART إلى BDT
৳--
|1 NFTART إلى NGN
₦--
|1 NFTART إلى UAH
₴--
|1 NFTART إلى VES
Bs--
|1 NFTART إلى PKR
Rs--
|1 NFTART إلى KZT
₸--
|1 NFTART إلى THB
฿--
|1 NFTART إلى TWD
NT$--
|1 NFTART إلى CHF
Fr--
|1 NFTART إلى HKD
HK$--
|1 NFTART إلى MAD
.د.م--