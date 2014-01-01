توكنوميكس Nexus (NXS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nexus (NXS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nexus (NXS) "Nexus is a community-driven project with the common vision of a world inspired by innovative and responsible values, expansive technology, and the fundamental quality of connection being ubiquitous, free, and available to everyone. Nexus has been mined into existence since September 23rd , 2014 with no ICO or premine.The platform is designed and intended to simplify lives, empower communities, and streamline business. The release of the Tritium Protocol in late 2019 ushered in the era of the TAO Framework being the first of the three major architectural upgrades (Tritium, Amine, & Obsidian). Nexus is a seven-layered software stack that powers a register-based process virtual machine, serving as a powerful DApp and contract platform creating value across many industries. Development is accessible via an array of industry-specific JSON-based APIs including but not limited to: encrypted communication, digital identifiers, supply chain, asset management, cryptography, & tokenization. Nexus uses post-quantum signature schemes (FALCON), and automated key management functions through a technology called 'Signature Chains'. This technology eliminates key management issues (wallet.dat's) by allowing users to access their accounts with the familiarity of a username, password and PIN. Additional technology being developed by Nexus includes a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for governance, Safenet, a hack resistant Operating System, a decentralized satellite & mesh network all connected through a multi-dimensional chaining structure that employs sharding, low latency transaction finality, and truly decentralized multi-layer consensus. " الموقع الرسمي: https://nexus.io/ اشتر NXS الآن!

توكنوميكس Nexus (NXS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nexus (NXS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M إجمالي العرض: $ 80.67M $ 80.67M $ 80.67M العرض المتداول: $ 80.67M $ 80.67M $ 80.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 13.75 $ 13.75 $ 13.75 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00075902 $ 0.00075902 $ 0.00075902 السعر الحالي: $ 0.01999588 $ 0.01999588 $ 0.01999588 معرفة المزيد عن سعر Nexus (NXS)

توكنوميكس Nexus (NXS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nexus (NXS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NXS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NXS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NXS، استكشف السعر المباشر لتوكن NXS!

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