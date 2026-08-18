سعر Nexus Trading Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع Nexus Trading Labs (NEXUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEXUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEXUS.

يحتل Nexus Trading Labs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,942، مع عرض متداول قدره 100.00B NEXUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEXUS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEXUS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nexus Trading Labs (NEXUS)

القيمة السوقية $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Nexus Trading Labs هي $ 32.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEXUS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.94K.