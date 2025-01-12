سعر Nexus Pro USEU (USEU)
سعر Nexus Pro USEU (USEU) المباشر لليوم هو USD 0.928946. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USEU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nexus Pro USEU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.57K
- تغيير سعر Nexus Pro USEU خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nexus Pro USEU مقابل USD هو $ +0.00308146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Pro USEU مقابل USD هو $ +0.0017912865 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Pro USEU مقابل USD هو $ +0.0000650262 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Pro USEU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00308146
|+0.33%
|30 يوم
|$ +0.0017912865
|+0.19%
|60 يوم
|$ +0.0000650262
|+0.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Pro USEU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.33%
-1.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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