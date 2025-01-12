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سعر Nexus Pro USEU (USEU) المباشر لليوم هو USD 0.928946 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USEU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nexus Pro USEU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.57K - تغيير سعر Nexus Pro USEU خلال اليوم هو +0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nexus Pro USEU (USEU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nexus Pro USEU مقابل USD هو $ +0.00308146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Pro USEU مقابل USD هو $ +0.0017912865 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Pro USEU مقابل USD هو $ +0.0000650262 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Pro USEU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00308146 +0.33% 30 يوم $ +0.0017912865 +0.19% 60 يوم $ +0.0000650262 +0.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nexus Pro USEU (USEU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Pro USEU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.920812$ 0.920812 $ 0.920812 24 ساعة مرتفع $ 0.929$ 0.929 $ 0.929 عالية طوال الوقت $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.33% تغير السعر (7 أيام) -1.21%

معلومات سوق Nexus Pro USEU (USEU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: