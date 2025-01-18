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سعر Nexus Pro EUUS (EUUS) المباشر لليوم هو USD 1.11 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EUUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nexus Pro EUUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.71K - تغيير سعر Nexus Pro EUUS خلال اليوم هو +2.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nexus Pro EUUS (EUUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nexus Pro EUUS مقابل USD هو $ +0.02535561 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Pro EUUS مقابل USD هو $ +0.0360944250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Pro EUUS مقابل USD هو $ +0.0350764440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Pro EUUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02535561 +2.33% 30 يوم $ +0.0360944250 +3.25% 60 يوم $ +0.0350764440 +3.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nexus Pro EUUS (EUUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Pro EUUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 24 ساعة مرتفع $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 عالية طوال الوقت $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.33% تغير السعر (7 أيام) +3.16%

معلومات سوق Nexus Pro EUUS (EUUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: