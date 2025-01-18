سعر Nexus Pro EUUS (EUUS)
سعر Nexus Pro EUUS (EUUS) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EUUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nexus Pro EUUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.71K
- تغيير سعر Nexus Pro EUUS خلال اليوم هو +2.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nexus Pro EUUS مقابل USD هو $ +0.02535561 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Pro EUUS مقابل USD هو $ +0.0360944250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Pro EUUS مقابل USD هو $ +0.0350764440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Pro EUUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02535561
|+2.33%
|30 يوم
|$ +0.0360944250
|+3.25%
|60 يوم
|$ +0.0350764440
|+3.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Pro EUUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.33%
+3.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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