احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NXR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NXR.

سعر Nexus Erebus (NXR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.18K . يتم تحديث سعر NXR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nexus Erebus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.88K - تغيير سعر Nexus Erebus خلال اليوم هو +14.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 944.87M

أداء سعر Nexus Erebus (NXR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nexus Erebus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Erebus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Erebus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Erebus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nexus Erebus (NXR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Erebus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00139543$ 0.00139543 $ 0.00139543 تغير السعر (1 ساعة) +2.85% تغير السعر (1يوم) +14.28% تغير السعر (7 أيام) -25.24%

معلومات سوق Nexus Erebus (NXR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: