سعر Nexus Erebus (NXR)
سعر Nexus Erebus (NXR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.18K. يتم تحديث سعر NXR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nexus Erebus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.88K
- تغيير سعر Nexus Erebus خلال اليوم هو +14.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 944.87M
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خلال اليوم، كان سعر Nexus Erebus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Erebus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Erebus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Erebus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Erebus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.85%
+14.28%
-25.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image.
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