سعر Nexus Dubai (NXD)
سعر Nexus Dubai (NXD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NXD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nexus Dubai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 431.66
- تغيير سعر Nexus Dubai خلال اليوم هو -1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nexus Dubai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Dubai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Dubai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Dubai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.20%
|30 يوم
|$ 0
|-15.49%
|60 يوم
|$ 0
|-29.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Dubai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.20%
+2.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nexus Token is a bridging multi-network token that supports various networks. The Nexus Token is being initially issued by Polygon, the touted second layer of the Ethereum network, which is based on the next-generation "Proof of Stake" consensus algorithm, allowing for fast processing and decentralization. Polygon is expected to solve Ethereum's high fees and transaction problems, allowing for cheaper and faster transactions than other chains. In addition, Polygon's second layer (side chain) acts as a fast blockchain that runs alongside the main Ethereum blockchain. Polygon, a potential future replacement for Ethereum, is also highly compatible with ERC and can be used for applications on various Ethereum blockchains. The total number of Nexus Token issued is fixed, and if more networks are supported, the number of newly issued Nexus Token in the Polygon network will be locked.
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