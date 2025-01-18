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سعر Nexus ASA (GP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nexus ASA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.40 - تغيير سعر Nexus ASA خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nexus ASA (GP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nexus ASA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus ASA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus ASA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus ASA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.27% 30 يوم $ 0 -2.27% 60 يوم $ 0 +29.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nexus ASA (GP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus ASA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) +14.12%

معلومات سوق Nexus ASA (GP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: