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سعر Nexus (NXS) المباشر لليوم هو USD 0.04528615 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.60M . يتم تحديث سعر NXS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nexus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.61K - تغيير سعر Nexus خلال اليوم هو +2.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.60M

أداء سعر Nexus (NXS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nexus مقابل USD هو $ +0.00131307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus مقابل USD هو $ +0.0294684133 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus مقابل USD هو $ +0.0069808147 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus مقابل USD هو $ +0.01240474295859128 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00131307 +2.99% 30 يوم $ +0.0294684133 +65.07% 60 يوم $ +0.0069808147 +15.41% 90 يوم $ +0.01240474295859128 +37.73%

تحليل سعر Nexus (NXS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04387655$ 0.04387655 $ 0.04387655 24 ساعة مرتفع $ 0.04585032$ 0.04585032 $ 0.04585032 عالية طوال الوقت $ 13.75$ 13.75 $ 13.75 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) +2.99% تغير السعر (7 أيام) -5.27%

معلومات سوق Nexus (NXS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: