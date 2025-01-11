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سعر NEXTYPE Finance (NT) المباشر لليوم هو USD 0.00030928 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NEXTYPE Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.48 - تغيير سعر NEXTYPE Finance خلال اليوم هو +0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NEXTYPE Finance (NT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NEXTYPE Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NEXTYPE Finance مقابل USD هو $ +0.0000577189 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NEXTYPE Finance مقابل USD هو $ +0.0000398778 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NEXTYPE Finance مقابل USD هو $ -0.0000277110221312819 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.72% 30 يوم $ +0.0000577189 +18.66% 60 يوم $ +0.0000398778 +12.89% 90 يوم $ -0.0000277110221312819 -8.22%

تحليل سعر NEXTYPE Finance (NT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NEXTYPE Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00030405$ 0.00030405 $ 0.00030405 24 ساعة مرتفع $ 0.00031058$ 0.00031058 $ 0.00031058 عالية طوال الوقت $ 0.225388$ 0.225388 $ 0.225388 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.72% تغير السعر (7 أيام) +0.44%

معلومات سوق NEXTYPE Finance (NT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: