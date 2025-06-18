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سعر NextPlace (SN48)

USD

مخطط سعر NextPlace (SN48) المباشر

$1.34
$1.34$1.34
-4.30%(1D)

سعر NextPlace (SN48) لليوم

سعر NextPlace (SN48) المباشر لليوم هو USD 1.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.66M. يتم تحديث سعر SN48 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NextPlace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NextPlace خلال اليوم هو -4.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24M

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أداء سعر NextPlace (SN48) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NextPlace مقابل USD هو $ -0.061198652807436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NextPlace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NextPlace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NextPlace مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.061198652807436-4.37%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر NextPlace (SN48)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NextPlace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

+0.09%

-4.37%

-22.08%

معلومات سوق NextPlace (SN48)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

--
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1.24M
1.24M 1.24M

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المصدر NextPlace (SN48)

الموقع الرسمي

توكنوميكس NextPlace (SN48)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NextPlace (SN48) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN48 والتوكن الشاملة الآن!

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عملة SN48 إلى العملات المحلية

1 SN48 إلى VND
35,262.1
1 SN48 إلى AUD
A$2.0636
1 SN48 إلى GBP
0.9916
1 SN48 إلى EUR
1.1524
1 SN48 إلى USD
$1.34
1 SN48 إلى MYR
RM5.6816
1 SN48 إلى TRY
52.9568
1 SN48 إلى JPY
¥194.6752
1 SN48 إلى RUB
105.1766
1 SN48 إلى INR
115.8296
1 SN48 إلى IDR
Rp21,967.2096
1 SN48 إلى KRW
1,840.6508
1 SN48 إلى PHP
76.0584
1 SN48 إلى EGP
￡E.67.1876
1 SN48 إلى BRL
R$7.3566
1 SN48 إلى CAD
C$1.8224
1 SN48 إلى BDT
163.8016
1 SN48 إلى NGN
2,067.888
1 SN48 إلى UAH
55.6502
1 SN48 إلى VES
Bs136.68
1 SN48 إلى PKR
Rs379.5952
1 SN48 إلى KZT
695.0178
1 SN48 إلى THB
฿43.7108
1 SN48 إلى TWD
NT$39.6104
1 SN48 إلى AED
د.إ4.9178
1 SN48 إلى CHF
Fr1.0854
1 SN48 إلى HKD
HK$10.5056
1 SN48 إلى MAD
.د.م12.2074
1 SN48 إلى MXN
$25.46