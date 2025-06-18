سعر NextPlace (SN48)
سعر NextPlace (SN48) المباشر لليوم هو USD 1.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.66M. يتم تحديث سعر SN48 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NextPlace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NextPlace خلال اليوم هو -4.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24M
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خلال اليوم، كان سعر NextPlace مقابل USD هو $ -0.061198652807436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NextPlace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NextPlace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NextPlace مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.061198652807436
|-4.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NextPlace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-4.37%
-22.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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