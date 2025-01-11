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سعر Nexis Tools (NEXIS) المباشر لليوم هو USD 0.0000036 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.60K . يتم تحديث سعر NEXIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nexis Tools الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.52 - تغيير سعر Nexis Tools خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Nexis Tools (NEXIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nexis Tools مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexis Tools مقابل USD هو $ -0.0000011978 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexis Tools مقابل USD هو $ -0.0000035748 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexis Tools مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000011978 -33.27% 60 يوم $ -0.0000035748 -99.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nexis Tools (NEXIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexis Tools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00094821$ 0.00094821 $ 0.00094821 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.00%

معلومات سوق Nexis Tools (NEXIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: