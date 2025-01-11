سعر Nexis Tools (NEXIS)
سعر Nexis Tools (NEXIS) المباشر لليوم هو USD 0.0000036. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.60K. يتم تحديث سعر NEXIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nexis Tools الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.52
- تغيير سعر Nexis Tools خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Nexis Tools مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexis Tools مقابل USD هو $ -0.0000011978 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexis Tools مقابل USD هو $ -0.0000035748 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexis Tools مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000011978
|-33.27%
|60 يوم
|$ -0.0000035748
|-99.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexis Tools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nexis Tools is a project that seeks to bring optimal trading tools to crypto traders. We offer a fully stacked trading bot which offers - sniping, swapping, copy trading, and market making. Our dapp is designed to allow users to access our public MEV once they verify token holdings. Nexis is bringing advanced trading tools to you for minimal cost. Maximize your gains and trading experience with Nexis.
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