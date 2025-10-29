معلومات سعر Nexgent AI (NEXGENT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -4.54% تغير السعر (7 أيام) +30.61% تغير السعر (7 أيام) +30.61%

سعر Nexgent AI (NEXGENT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NEXGENT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNEXGENT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NEXGENT -0.06% على مدار الساعة الماضية، -4.54% على مدار 24 ساعة، و +30.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nexgent AI (NEXGENT)

القيمة السوقية $ 147.28K$ 147.28K $ 147.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 178.38K$ 178.38K $ 178.38K إمداد دورة التداول 794.00M 794.00M 794.00M إجمالي العرض 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

القيمة السوقية الحالية لـ Nexgent AI هي $ 147.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEXGENT يبلغ 794.00M، مع إجمالي عرض 961680372.8780938. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 178.38K.